Stad stoot PMD-ophaling en parkeerdienst af: “Taken voor private partners” Joris Vergauwen

18 november 2019

17u39 6 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat een aantal stedelijke diensten afstoten en die taken laten uitvoeren door private bedrijven. Zo zal de ophaling van het PMD-afval vanaf 2022 niet meer door de stadsdiensten gebeuren. De stedelijke parkeerdienst wordt vanaf 2021 geprivatiseerd. En ook de stadsgarage en het beheer van het zwembad worden in handen gegeven van externe firma’s.

In 2013 zorgde de reorganisatie van de stedelijke reinigingsdienst in Sint-Niklaas al voor heel wat ophef. Het kwam zelfs tot een referendum. Sindsdien wordt alleen het PMD-afval, in de blauwe zakken, nog door de stedelijke reinigingsdienst opgehaald. Het restafval en de andere afvalfracties worden opgehaald via het intergemeentelijk samenwerkingsverband MIWA, dat hiervoor samenwerkt met privé-bedrijven.

Vanaf 2022 zal MIWA in Sint-Niklaas ook instaan voor de PMD-ophaling. “Eind 2021 sluit MIWA een nieuw contract af met een ophaalfirma. Dan zal de stad daarbij aansluiten”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Daarmee zal de stad het bij de reinigingsdienst met in totaal vijf voltijdse equivalenten minder doen. Volgens de stad hebben enkele nakende, zware investeringen meegespeeld in die beslissing. “We zouden moeten investeren in vier nieuwe vrachtwagens voor de afvalophaling, die elk 250.000 euro kosten.”

Parkeerdienst

Ook de stedelijke parkeertoezichters kregen intussen te horen dat de stedelijke parkeerdienst vanaf 2021 wordt geprivatiseerd. “Zoals in veel centrumsteden zullen we het parkeertoezicht in concessie geven. Voor het parkeertoezicht en het bemannen van de mobiliteitswinkel wordt een externe partner gezocht. We gaan de parkeertoezichters echter op een andere manier inzetten. Ze zullen worden ingeschakeld in het ‘team toezicht’. We zetten daarmee versterkt in op de bestrijding van verschillende soorten van overlast zoals het hinderlijk, asociaal en gevaarlijk parkeren en het opsporen, melden en opvolgen van andere overlastfenomenen, zoals sluikstorten.”

In 2024 krijgt de stad een nieuw zwembad, in samenwerking met een private partner. Het Sinbad sluit dan de deuren. Ook voor die stadsmedewerkers zal er een oplossing moeten worden gezocht. En tot slot bouwt de stad ook de stadsgarage af. “Doordat we met de stadsdiensten steeds meer duurzame verplaatsingen zullen maken, zal het aantal te onderhouden voertuigen door de stadsgarage verder dalen de volgende jaren. Er wordt een afbouwscenario uitgewerkt, waarbij enkel nog het onderhoud van enkele specifieke voertuigen en grote vrachtwagens door de stadsgarage zal gebeuren.”

Voor deze reorganisaties werden de gesprekken met de diensten en de vakbonden al opgestart. “Voor sommige taken kunnen we beter samenwerken met partners, omdat het om taken gaat die niet per se door het stadsbestuur zelf uitgevoerd moeten worden. Het spreekt voor zich dat de stad, als sociale en verantwoordelijke werkgever, voor de betrokken personeelsleden een bevredigende oplossing zal zoeken: ofwel zorgen we ervoor dat ze kunnen overstappen naar de partner, ofwel bieden we ze een job aan binnen de stadsdiensten", stelt de burgemeester.

“Stad houdt uitverkoop”

Volgens oppositiepartij PVDA maakt de stad verkeerde keuzes. “Wij vinden het ongehoord dat het stadsbestuur de grote uitverkoop organiseert. Alles wat waardevol is, wordt afgestoten. Allemaal om de nieuwe gouden vleugel van het stadhuis, die meer dan 12 miljoen euro kost, te betalen”, aldus PVDA-gemeenteraadslid Jef Maes. “Er is nu ook al veel onrust bij het personeel van de groendienst over het feit dat steeds meer opdrachten worden uitbesteed. Is de groendienst dan de volgende in de rij van de privatiseringen? En de poetsvrouwen? Wat staat hen te wachten? Privatiseringen staan vaak gelijk aan een slechtere en duurdere dienstverlening en slechtere werkomstandigheden voor het personeel.”