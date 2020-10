Stad stelt nieuwe centrummanager aan Joris Vergauwen

13 oktober 2020

16u38 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas wordt Ella Verelst de nieuwe centrummanager. Zij volgt Nele De Klerck op.

De vorige centrummanager Nele De Klerck is sinds 1 september aan de slag gegaan als beleidsadviseur stadspromotie. Vanaf 26 oktober neemt Ella Verelst haar functie over, die voortaan adviseur detailhandel heet.

Ella Verelst is geboren en getogen in Sint-Niklaas en woont er ook. “Ella nam deel aan de selecties voor beleidsadviseur stadspromotie en werd tweede. Haar gedrevenheid, mentaliteit en communicatievaardigheden zullen echter ook in de functie van adviseur detailhandel perfect van pas komen. Ella heeft ervaring met project management en marktonderzoek en weet het overzicht goed te bewaren. Haar frisse kijk op lokale economie en centrummanagement is van harte welkom”, stelt schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld).

De nieuwe centrummanager moet kernversterkende acties en projecten in goede banen leiden. Ze krijgt ook de taak om een nieuw detailhandelplan uit te werken. “Omdat het plan van maart 2017 grotendeels uitgevoerd is, zal ze in samenwerking met tal van belanghebbende partners een nieuw plan uitwerken. Het doel blijft dezelfde: een bedrijvige stadskern met een mix van functies, met ook horeca en dienstverlening. Ella zal dus niet alleen aanspreekpunt zijn voor detailhandelaars in de stadskern, maar ook voor andere functies.”

Ella Verelst behaalde een master in de Communicatiewetenschappen in 2015 en werkte nadien onder andere bij Lidl België, Mediahuis en Profacts.