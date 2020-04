Stad start vakantieopvang voor tieners Joris Vergauwen

28 april 2020

22u16 0 Sint-Niklaas De stad start in de zomervakantie met een proefproject tieneropvang. Op een aparte locatie zullen jongeren vanaf 9 jaar zomeropvang krijgen, op hun maat.

Bij de inschrijvingen voor de opvang in de zomervakantie krijgen de jongste kinderen voorrang. Dat zorgt ervoor dat er op iedere locatie voornamelijk kleine kinderen aanwezig zijn, en slechts enkele ‘tieners’. “Reden genoeg om van start te gaan met een proefproject waarbij we gedurende 10 dagen deze tienerwerking organiseren”, klinkt het bij de stad. Dat gebeurt van 12 tot 26 augustus, telkens een volle dag. “We zijn nog op zoek naar een leuke, uitdagende opvanglocatie in de stad, waar jongeren vanaf 9 jaar welkom zijn.” Maximum 20 tieners per dag zullen er worden toegelaten.

Alle ingeschreven tieners vanuit de vier opvanglocaties, namelijk het Buurthuis, Mispeltje, Gavertje 4 en de Droomballon, brengt de stad samen op één extra tienerlocatie. Twee begeleiders zullen gedurende de hele dag activiteiten op maat voorzien voor tieners.

De inschrijvingen zijn intussen van start gegaan op de website ‘Vakantie Op Maat’. Meer info bij de dienst buitenschoolse groepsopvang op het nummer 03 778 36 30.