Stad scoort 89 procent op Fair-o-meter: “Bij de betere FairTradeGemeenten” JVS

01 oktober 2019

20u39 0 Sint-Niklaas Morgen start de week van de Fair Trade, in de 136 Vlaamse gemeenten die zich FairTradeGemeente mogen noemen. Ook Sint-Niklaas is daarbij. Het scoort met 89 procent hoger dan gemiddeld op de Fair-O-meter.

Sint-Niklaas is sinds 2008 FairTradeGemeente. Om na te gaan waar de stad staat met de inspanningen voor meer eerlijke handel moest het een enquête invullen. Daaruit kwam een score die weergeeft hoe ‘eerlijk’ stad is. “En daaruit blijkt dat we liefst 89 procent behalen”, klinkt het bij Julie Mortier van de stadsdienst internationale samenwerking. “Dat is hoger dan het gemiddelde van de 135 andere gemeenten. Daar zijn we dan ook best fier op.”

Groeimarge

Sint-Niklaas scoort hoger dan het gemiddelde, maar volgens de trekkersgroep van FairTradeGemeente is er nog groeimarge. “We stellen een aantal nieuwe doelstellingen. Zo dringen we aan op eerlijke chocolade voor de intrede van de Sint in 2020. We hopen dat de horeca en winkeliers nog meer inzetten op eerlijke handel en we willen graag een FairTrade-fietsroute. We willen oog hebben voor onze lokale producenten, maar ook blijven streven naar eerlijke prijzen voor producten uit het Zuiden.”