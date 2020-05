Stad schenkt chocolade bloemenpracht aan jarige bloemkunstenaar Joris Vergauwen

08 mei 2020

18u26 0 Sint-Niklaas Voor één keer kreeg bloemkunstenaar Daniël Ost vrijdag zélf eens bloemen. Chocolade bloemen weliswaar, van de Sint-Niklase topchocolatier Wim Vyverman, als cadeau van de stad voor de 65-jarige ereburger.

“Het is een schitterende dag voor een schitterende man”, zei burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) vrijdag tegen bloemkunstenaar Daniël Ost. Hij kwam met schepen Ine Somers (Open Vld) namens de stad een cadeau afgeven aan de Sint-Niklase ereburger, die 65 jaar werd. “Je bent niet alleen een ereburger, maar ook een heuse ambassadeur van deze stad. Daarom hebben we ook een speciaal cadeau mee. Een chocolade kunstwerk voor een grote kunstenaar.” Het bijzondere en gepersonaliseerde chocoladekunstwerk is van de hand van de Sint-Niklase topchocolatier Wim Vyverman.

De verjaardag van Daniël Ost zou eind april gevierd worden met een tentoonstelling in Sint-Niklaas. De expo ‘Paint the City Green’ is verplaatst naar 16 tot 20 oktober.

