Stad regelt gebruik private parkings door buurtbewoners: “Wij doen investering en administratie, buurtbewoners betalen huurgeld, eigenaar krijgt vergoeding” Joris Vergauwen

15 november 2019

Om eigenaars van private parkings te overtuigen om 's avonds en tijdens weekends hun parking ter beschikking te stellen van buurtbewoners heeft de stad een nieuwe regeling uitgewerkt. Daarbij investeert de stad in toegangscontrole en neemt het de administratie op zich, buurtbewoners betalen een huurbedrag voor de parkeerplaats en de eigenaar krijgt een vergoeding.

In de Passtraat in Sint-Niklaas uitte een buurtbewoner deze week zijn ongenoegen over een parkeerprobleem. Dat die bewoner dat deed door bij zijn boodschap nazi-symbolen te zetten, lokte heel wat verontwaardigde reacties uit. De politie is met een onderzoek bezig. De frustratie van die bewoner gaat over het gebruik van een private parking van het veilingbedrijf Vavato en Jorisco in de Passtraat. Het bedrijf stelt die parking ter beschikking van de buurtbewoners na de kantooruren, maar dat verloopt heel stroef. “We willen de buurtbewoners tegemoetkomen. Wij hebben hier een grote private parking. We vragen aan de buurtbewoners om er niet te parkeren tijdens de kantooruren. Daarna kan dat wel, daarom zetten we bewust geen poort of slagboom op de parking. Blijkbaar zijn ze daar niet blij mee. We hebben al veel vandalisme gehad op onze parking”, klinkt het.

“Obstakels wegwerken”

De stad probeert al een paar jaar om eigenaars van private parkings, zoals aan kantoorgebouwen, bedrijven of supermarkten, te overtuigen om hun parkings ‘s avonds en tijdens weekends ter beschikking te stellen van de buurt. “Maar dat stoot echter vaak op veel praktische obstakels”, erkent schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Eigenaars van de parkings willen niet zomaar hun parkeerruimte ter beschikking stellen en de parking vrij toegankelijk maken uit schrik voor ongewenste neveneffecten of omwille van veiligheidsrisico’s. Voor het stadsbestuur bestaat het gevaar dat hierdoor extra aantrekkingskracht voor auto’s ontstaat en mensen met een derde en een vierde auto - lang geen uitzondering meer - extra ‘publieke’ ruimte krijgen in de wijk. Daarom hebben we nu een nieuwe regeling uitgewerkt.”

Daarbij sluit de stad een overeenkomst af met de private eigenaar, voor een vooraf bepaald aantal parkeerplaatsen. De stad investeert in toegangscontrole voor de parking, zodat alleen toegelaten verkeer op de site kan. De stad sluit ook een individuele overeenkomst af met geïnteresseerde buurtbewoners.

De bewoner betaalt een vergoeding om ‘s avonds en tijdens het weekend een gegarandeerde parkeerplaats te krijgen. De bewoner moet echter een bewonerskaart - de tweede of de enige- inleveren, om te vermijden dat de derde of vierde gezinsauto de extra semi-publieke plaats inneemt. De stad stort vervolgens het grootste gedeelte van de verkregen huurgelden door aan de eigenaar van de parking.

“Gegarandeerde parkeerplaats”

“We hopen op die manier eigenaars van parkings te overtuigen de stap te wagen. De stad neemt immers de investeringen en administratie op zich. Bovendien krijgt de eigenaar een vergoeding. We proberen de buurtbewoners te overtuigen door op de moeilijkste momenten van de week, namelijk ‘s avonds en in het weekend, een gegarandeerde parkeerplaats aan te bieden.”

De stad onderhandelt momenteel met een aantal eigenaars van parkings. “We hopen weldra de eerste overeenkomst af te sluiten, op basis van deze nieuwe principes. We moeten op lange termijn evolueren naar meer gebundeld parkeren in de buurt. Dat is verkeersveiliger. Maar het kan alleen als daardoor ook meer plaats wordt gecreëerd in die straten voor bijvoorbeeld fietspaden, groen of plaatsen voor ontmoeting.”