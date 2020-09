Stad past veelbesproken paaltjes in Belseelse straten aan: “Opstelling levert te veel ongemak op” Joris Vergauwen

14u37 0 Sint-Niklaas De verkeersingrepen in de Bosstraat, Gouden Leeuwstraat en Kleemstraat in Belsele worden aangepast, nadat er de voorbije weken al enkele ongevallen met fietsers gebeurden.

Enkele weken geleden plaatste het stadsbestuur snelheidssluizen in de Bosstraat, Gouden Leeuwstraat en de Kleemstraat in Belsele. “Het ging om een proefopstelling om het snelheidsprobleem in deze straten aan te pakken”, legt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) uit. “Onze metingen en snelheidscontroles wezen namelijk uit dat de snelheid regelmatig ver boven de toegelaten 50 kilometer per uur lag. Een grote groep buurtbewoners vroeg terecht maatregelen op deze veelgebruikte wandel -en fietsroute.”

De gemeente koos voor twee snel opeenvolgende wegversmallingen met groene plastic paaltjes. “Zeer effectief om de snelheid te remmen, maar ze leveren ook veel ongemak op voor de zachte weggebruikers, met een onveiligheidsgevoel en gebrekkige zichtbaarheid voor de fietser tot gevolg.”

Buurtbewoners en gemeenteraadsleden Gaspard Van Peteghem (sp.a) en Jos De Meyer (CD&V) vroegen begin deze week nog om de situatie snel te veranderen. Van Peteghem zag er ook een ongeval gebeuren. “Die paaltjes zijn levensgevaarlijk voor fietsers. De voorbije week zijn er al drie fietsers tegen gebotst, waarbij één fietser zwaargewond raakte. De paaltjes veroorzaken net meer gevaar.”

De situatie werd donderdag al meteen aangepast. “In plaats van twee opeenvolgende wegversmallingen houden we er maar één over. Dit zal de effectiviteit van de snelheidssluis verminderen, maar het is een antwoord op het ongemak van de zachte weggebruikers. We zullen nu verder evalueren welke bijsturingen nog kunnen gebeuren in de komende weken”, besluit schepen Hanssens.