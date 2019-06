Stad op zoek naar deskundigen voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) JVS

03 juni 2019

17u20 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur doet een oproep naar deskundige inwoners die zich willen engageren voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) is het adviesorgaan voor het stedelijk, ruimtelijk beleid. Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode wordt de Gecoro opnieuw samengesteld. De adviesraad telt 18 leden, waarvan 9 deskundigen en 9 vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen. Voor de deskundigen is het stadsbestuur op zoek naar inwoners die zich willen engageren bij de Gecoro. “Tot nu toe hadden we één lid die via een open oproep in de Gecoro kwam. Nu gaan we naar 9 leden. We willen meer inwoners inzetten bij het ruimtelijk beleid. Ook dit gaat over participatie”, stelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen). “De Gecoro is immers een belangrijk adviesorgaan, onder meer bij de behandeling van bezwaarschriften en bij het ontwikkelen van RUP’s. We willen er dus graag een vertegenwoordiging van de bevolking bij. Het is nu het moment om te vernieuwen, bij het begin van de bestuursperiode.”

Kandidaten moeten uit hun CV laten blijken dat ze voor deze specifieke materie over de nodige relevante diploma’s of ervaring beschikken. Vertrouwd zijn met de hedendaagse ruimtelijke problematieken en methodieken en voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Sint-Niklaas is wenselijk. Voor de vergaderingen wordt een vergoeding voorzien.

Kandidaturen kunnen worden ingediend, uiterlijk op 31 juli 2019, bij het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 in Sint-Niklaas.

