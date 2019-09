Stad nodigt jongeren met ‘Hey Daar’-kaart uit om kansenpas op te halen: “Iedereen die er recht op heeft, zou de kansenpas moeten hebben” Joris Vergauwen

13 september 2019

18u45 0 Sint-Niklaas Jongeren tussen 16 en 26 jaar die recht hebben op een kansenpas krijgen een uitnodiging in de bus om die kansenpas in het Welzijnshuis te komen ophalen. Met zo’n kansenpas krijgen inwoners met een laag inkomen een fikse korting op inkomgelden, abonnementen, cursussen en activiteiten. “Iedereen die er recht op heeft, zou de kansenpas moeten hebben”, klinkt het bij de stad, die start met de campagne ‘Hey Daar’.

Elke inwoner van Sint-Niklaas met een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit heeft recht op een kansenpas, net als mensen met een leefloon en mensen die in schuldbemiddeling zitten. In Sint-Niklaas hebben vandaag precies 15.140 inwoners recht op de kansenpas, waarvan 1.819 tussen de 16 en 26 jaar. Op dit moment zijn er zo’n 6.000 inwoners die de kansenpas al in hun bezit hebben. In de groep van de 16- tot 26-jarigen heeft meer dan de helft de kansenpas nog niet.

Daarom start de stad met de campagne ‘Hey Daar’. Volgende week krijgen alle jongeren tussen 16 en 21 jaar een ‘Hey Daar’-kaart in de bus. In een tweede fase volgt de groep 22- tot 26-jarigen. Met die kaart én hun identiteitskaart kunnen ze in het Welzijnshuis meteen hun kansenpas afhalen.

“Iedereen die er recht op heeft, zou de kansenpas moeten hebben. Er zijn immers tal van voordelen aan verbonden. De kansenpas is heel belangrijk tegen sociale uitsluiting. Het geeft inwoners met een laag inkomen de kans om deel te nemen aan de samenleving en vrijetijdsbesteding in onze stad”, stellen schepenen Marijke Henne (N-VA) en Sofie Heyrman (Groen).

Kortingen

Voor jongeren is de kansenpas onder meer interessant om lid te worden van een sportclub. Op die manier betalen ze slechts 20 procent van het lidmaatschap. Maar ook voor inkomgelden, abonnementen, cursussen en allerlei activiteiten zijn er fikse kortingen voor mensen met een kansenpas. Zelfs goedkoop op reis gaan via het Rap-op-Stap-kantoor in het Welzijnshuis is mogelijk, net als veel goedkopere tickets voor concerten, de bioscoop of evenementen.

“Met deze campagne willen we jongeren rechtstreeks aanspreken om beroep te doen op de kansenpas. Misschien is voor sommigen de drempel nog wat hoog om de pas aan te vragen. Misschien denken sommige inwoners ook dat er veel administratie bij komt kijken. Dat is helemaal niet het geval. We willen net dat zoveel mogelijk inwoners van de voordelen kunnen genieten. Daarom maken we het afhalen van de kansenpas héél eenvoudig.”

Jongeren die met hun ‘Hey Daar’-kaart hun kansenpas afhalen, krijgen de komende weken meteen ook een goodiebag mee, met daarin onder meer tickets voor Siniscoop en een culturele voorstelling, een etentje in sociaal restaurant De Variant en verschillende infobrochures.

