Stad neemt nieuwe weegbrug in gebruik: ook beschikbaar voor inwoners en bedrijven JVS

09 december 2019

15u45 0 Sint-Niklaas Op de stadssite in het Industriepark-West is een nieuwe weegbrug geïnstalleerd. Die kan ook door inwoners en bedrijven worden gebruikt.

Inwoners die op reis gaan en er zeker van willen zijn dat hun caravan niet te zwaar of onevenwichtig is geladen, kunnen de weegbrug gebruiken om op die manier een boete in het buitenland te vermijden. Maar ook voor bedrijven staat de weegbrug ter beschikking. Bedrijven die de brug regelmatig willen gebruiken, kunnen een maandelijkse factuur aanvragen. En ook de politie zal er gebruik van maken vanaf januari 2020, voor de controles op het tonnageverbod.

De weegbrug bevindt zich op de stedelijke compostwerf. Om het keurlabel van Vlaco te verkrijgen, was er nood aan een weegbrug. Voordien werkte de stad hiervoor samen met een firma, maar dat was niet langer mogelijk.

Voor een weging hoeven inwoners zich alleen aan te melden in het kantoor van de stadssite in het Industriepark-West 60A. Een afspraak is niet nodig. Voor het gebruik van de weegbrug van de stad wordt een administratieve kost van 2,5 euro per weging aangerekend.