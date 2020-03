Stad neemt corona-steunmaatregelen voor lokale handelaars en cultuursector Joris Vergauwen

19 maart 2020

11u41 1 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege kondigt een eerste reeks steunmaatregelen aan voor de lokale handelaars en cultuursector.

Het schepencollege kondigde eerder deze week aan dat het snel een reeks steunmaatregelen zou bespreken. Die eerste knopen zijn intussen doorgehakt.

Voor de terrasbelasting van 2019, waarvan het aanslagbiljet vorige week verstuurd werd naar de horecazaken, is er uitstel van betaling van de belasting tot minstens 1 oktober 2020. De terrasbelasting van 2020 wordt gehalveerd.

Normaal zou aan de horecazaken in de stadskern gevraagd worden om de ter beschikking gestelde parasols in 2020 over te kopen. De overname van de parasols zal worden uitgesteld tot 2021.

Voor de marktkramers komt er een korting op de lidgeldfactuur voor de periode dat de markt niet kan plaatsvinden.

Er wordt een vrijstelling voorzien van concessies en huurovereenkomsten van stadsinfrastructuur, zoals de sportcentra, voor de periode dat de coronacrisis blijft duren. Deze regeling geldt niet voor overeenkomsten voor privéwoningen.

De stad zal na afloop van de coronacrisis een promotiecampagne opzetten om bij lokale handelaars te kopen. In afwachting daarvan worden ondernemers ondersteund met tips van hoe ze met de crisis kunnen omgaan via www.ondernemeninsintniklaas.be.

Voor de eigen evenementen en de voorstellingen van het cultuurcentrum zal de stad ervoor zorgen dat de bezoekers hun geld niet kwijt zijn. Rekening houdend met eventuele maatregelen die op een ander bestuursniveau genomen worden, zal de stad een systeem van omruiling, tegoedbon of terugbetaling opzetten.

Stedelijke initiatieven en projecten worden noodgedwongen stopgezet tot het einde van de periode met crisismaatregelen. In opvolging van maatregelen van de federale en Vlaamse overheid ziet de stad zich genoodzaakt om tal van openbare activiteiten op te schorten.

Openbare werken: door de crisis en het stopzetten van bepaalde activiteiten door aannemers en leveranciers van aannemers zijn een aantal werven in de stad stopgezet, zoals de Godsschalkstraat, het kruispunt Gentstraat/Nauwstraat en Omloopdreef, waardoor deze werven onvermijdelijk vertraging zullen oplopen. De stad vraagt daarvoor begrip.