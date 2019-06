Stad maakt zomerprogramma bekend: “Feestelijke vakantie in eigen stad” JVS

11 juni 2019

20u09 0 Sint-Niklaas De stad heeft het zomerse evenementenprogramma bekend gemaakt. Van eind juni tot begin september is er opnieuw heel wat te beleven, van de Terrasjesdagen en het beachvolley tot en met de Vredefeesten. De stad zet ook extra in op het Sint-Nicolaasplein, om daar meer een zomerse sfeer te brengen.

Geen fandorpen voor de Rode Duivels deze zomer, maar ook geen wielrenners meer op de Grote Markt, door de stopzetting van het na-Tourcriterium in Sint-Niklaas. Wie echter de zomervakantie in eigen stad doorbrengt, hoeft ook niet te wanhopen. Er blijven nog heel wat evenementen over.

Het programma ‘Sint-Niklaas zomert’ gaat eind deze maand van start met de Terrasjesdagen, van 28 tot 30 juni. Er is dat weekend een zomerbraderij in de hele stadskern. Op de Grote Markt wordt opnieuw 1.200 ton zeezand aangevoerd voor de beachvolleyhappening. Op het andere deel van het marktplein is er dat weekend Kantien Royal, het populaire foodtruckfestival.

Kermis

Op vrijdag 5 juli start de zomerse kermisperiode in Sint-Niklaas, met voor het eerst een avondmarkt van 15 tot 23 uur, op vraag van de marktkramers. Op zaterdag 6 juli is er Disco Dasco, op zondag 7 juli vindt het Motortreffen plaats. Blikvangers in de kermisperiode: de Ketnet Zomertour op zaterdag 20 juli, met zowat alle bekende Ketnetfiguren en -artiesten. Op de nationale feestdag, zondag 21 juli, is er een groot muzikaal vuurwerk, met het stadhuis als decor. Het is het enige vuurwerk dit jaar op de Grote Markt. Door de werken aan het stadhuis volgt er bij de Vredefeesten een lasershow.

Parkies

Al vele jaren een vaste waarde in de zomer zijn de parkconcerten, elke dinsdagavond, met deze keer Guy Swinnen (2/7), Uncle Phil (9/7), Coco jr & The All Stars (16/7), Metejoor (23/7), Belle Perez (30/7) en Boulevard Vinyl (6/8). Op dinsdag 13 augustus sluit Willy Sommers de zomerconcerten af.

Sint-Nicolaasplein

Elke woensdag, van 3 juli tot 28 augustus, is er ‘Sinnekloas danst’ op het Sint-Nicolaasplein, met salsa en swing tot popcorn en lindy hop. Elke dansavond start om 19.30 uur met een dansinitiatie van een half uur. “Dit jaar wordt het Sint-Nicolaasplein extra gezellig ingericht,” stelt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld). “We leggen er een permanente dansvloer met sfeerverlichting, vanaf 21 juni. Dat moet extra kleur brengen op het plein. Daarnaast krijgt ook de donkere Sacramentstraat extra kleur met schilderingen op de grond. We willen van het plein een bijzondere plek maken deze zomer. Het moet voor bezoekers én voor de horeca aantrekkelijker worden.” Nog op het Sint-Nicolaasplein elke donderdag: de Pleinconcerten, telkens vanaf 20.30 uur. Zijn deze zomer van de partij: Tinneke & Gasten (4/7), Loes Van den Heuvel & Band (11/7), Filet Pure (18/7), Swampboys (25/7), The Romantics (1/8), Olivia Red Dance (8/8), The Staff (15/8), Golden Years Band (22/8) en Bow & Arrow (29/8).