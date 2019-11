Stad legt meerjarenplan voor aan inwoners tijdens nieuwjaarsdrink JVS

20 november 2019

12u46 0 Sint-Niklaas Deze week stelde de bestuursmeerderheid het meerjarenplan 2020-2025 voor. De Sint-Niklazenaren krijgen de krachtlijnen uit het plan te horen op een infomarkt in het stadhuis begin januari, op de dag van de nieuwjaarsdrink op de Grote Markt.

De komende maand wordt het meerjarenplan 2020-2025 van de bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld in de gemeenteraadscommissies besproken. Daarna staat de goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad, op donderdag 19 december.

Op zondag 5 januari presenteert de stad dan het meerjarenplan aan de bevolking. Op die dag vindt de nieuwjaarsdrink plaats op de Grote Markt. Tegelijk is er een infomarkt in het stadhuis over het meerjarenplan. “We gaan daarbij ook informeren over wat ‘Het stadsgesprek’ heeft betekend voor het meerjarenplan. Met ‘Het stadsgesprek’ hebben we in het voorjaar zo’n tweeduizend inwoners bereikt met een inspraakronde voor de opmaak voor dit plan”, klinkt het bij de stad. “Vanaf 2020 worden alle projecten en programma’s dan opgestart of verdergezet, waarbij we uiteraard de bevolking betrekken in de goede traditie van ‘Het stadsgesprek’.”