Stad laat mobiliteitsplan opmaken voor Stationsomgeving-Noord JVS

18 juni 2019

10u23 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur start de gunningsprocedure op voor een mobiliteitsstudie voor de Stationsomgeving-Noord. Dat moet deel uitmaken van het nieuwe masterplan voor de ruime buurt, de wijk Groot Kloosterland.

De bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld wil een nieuwe visie ontwikkelen voor de wijk Groot-Kloosterland, of de Stationsomgeving-Noord, de buurt aan de achterkant van het station. De stad wil verder kijken dan de contouren van het vorige masterplan voor deze buurt uit de vorige bestuursperiode. “Er zijn nog andere vragen rond ruimtegebruik in dit stadsdeel. We zien het nu ruimer”, stelde schepen voor Stadsvernieuwing Carl Hanssens (N-VA) vorige maand nog. “De studiebureaus die bezig waren met de opmaak van het masterplan kunnen hun werk verderzetten. Er is nog 60 procent van het budget beschikbaar. Er komt ook een nieuwe mobiliteitsstudie voor dit stadsdeel.”

Het schepencollege heeft nu de gunningsprocedure voor die mobiliteitsstudie in gang gezet. Er is een budget van 50.000 euro. Een jury met vertegenwoordigers van het team overheidsopdrachten en de afdeling plannen en ontwikkelen van de stad zullen de offertes beoordelen.