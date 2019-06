Stad komt tussen bij castratie of sterilisatie en chippen en registreren van huiskatten JVS

10 juni 2019

12u54 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat éénmalig tussenkomen bij het castreren of steriliseren, het chippen en registreren van katten, van 15 juni tot en met 31 december 2019.

Elke kat die verkocht of weggeven wordt, moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen, van asielen, kwekers tot particulieren. Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat vóór de leeftijd van vijf maanden oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID. Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 moeten ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd zijn, ook als ze niet verkocht of weggegeven worden.

Als uitbreiding van het castratie- en sterilisatieproject voor zwerfkatten gaat het Sint-Niklase stadsbestuur het castreren of steriliseren, het chippen en registreren van huiskatten stimuleren door een éénmalige financiële tussenkomst te voorzien, tussen 15 juni en 31 december 2019.

Inwoners kunnen die ingreep laten uitvoeren bij een erkende dierenarts naar keuze. Er wordt maximaal een tussenkomst verleend voor twee huiskatten per gezin en per jaar. De tussenkomst moet aangevraagd worden met een officieel aanvraagformulier, online op de website van de stad, binnen één maand nadat de huiskat werd behandeld door een erkend dierenarts.

De tussenkomst voor een huiskat bedraagt 10 euro voor het castreren van een kater, 30 euro voor het steriliseren van een kattin en 12 euro voor het chippen en registreren van zowel een kater als een kattin. Voor mensen met een kansenpas is er een verhoogde tussenkomst, die op vraag van CD&V nog verder is opgetrokken tot 50 procent.

De tussenkomst wordt door de stad uitbetaald binnen de zes maanden na het indienen van de aanvraag. Voor deze actie maakt de stad een budget van 10.000 euro vrij.