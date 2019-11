Stad klaar voor komst Sinterklaas JVS

05 november 2019

18u03 3 Sint-Niklaas Sint-Niklaas maakt zich op voor de Sinterklaasperiode. Vanaf volgende week is het weer al Sinterklaas dat de klok slaat, tot 6 december. De Sint en zijn Zwarte Pieten komen op zondag 17 november toe op de Grote Markt. Die middag vindt daar ook de allereerste Gekke Pietenloop plaats voor kinderen. De traditionele blikvangers zijn verder het Huis van de Sint, waar zowat 35.000 bezoekers worden verwacht, en het circusspektakel ‘Sint in de Piste’.

Sinterklaas is volgende week zondag weer in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Op de Grote Markt vindt dan traditioneel de ‘Dag van de Sint’ plaats, een evenement dat start om 13.30 uur op het voor de gelegenheid ‘grootste speelplein van het land’. Om 14.30 uur start de ‘Grote Welkomshow’, waarna Sinterklaas om 15 uur zijn opwachting maakt.

Nieuw dit jaar is de Gekke Pietenloop, die zondag om 15.30 uur, voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. “We willen een leuke en aantrekkelijke loop aanbieden, met dit dankbare thema, om kinderen meer te laten bewegen. Ze krijgen een parcours van 1 kilometer voorgeschoteld, met leuke hindernissen, om op het einde hun diploma van Gekke Piet te krijgen”, aldus organisator Laura Bernaers. In de voormiddag is er ook de Sint-Niklaas Run, door tal van stadsgebouwen in het centrum, maar dan voor volwassenen.

Huis van de Sint

Na zijn intrede trekt Sinterklaas die zondag om 17 uur in een grote stoet met zijn Zwarte Pieten en al hun bagage naar zijn Huis in de Stationsstraat. Daar blijft hij tot 6 december. Het is intussen al de zestiende keer dat het Huis van de Sint de deuren opent. “We verwachten opnieuw tussen de 35.000 en 40.000 bezoekers. In die zestien jaar samen hebben we al bijna een half miljoen bezoekers over de vloer gekregen, groot en klein en uit alle windstreken”, vertelt Geert Van den Hende van het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, dat precies dertig jaar bestaat. “Ook dit jaar zullen er opnieuw meer dan vijfhonderd schoolklassen uit heel Vlaanderen op bezoek komen. In totaal zijn we hier gedurende 25 dagen actief met 40 Zwarte Pieten en 40 medewerkers.” In de statige residentie worden kinderen op een sfeervolle manier ondergedompeld in de magische wereld van de Sint.

Sint in de Piste

De ticketverkoop voor Sint in de Piste is al op 18 oktober van start gegaan en loopt vlot. In de circustent op de Grote Markt worden zo’n 30.000 toeschouwers verwacht. Sint in de Piste, dat aan de 25ste editie toe is, pakt uit met een hele reeks internationale circusacts en hoort intussen bij de grootste circusfestivals van Europa.

Winkel van de Sint

Een leuke plek is ook de winkel van de Sint, in de Stationsstraat, waar een heel gamma aan Sintproducten te krijgen is, zoals het unieke Sint- en Zwarte Pietbier, kaas, snoep, wijn, koekjes, jenever, speculaas, thee en uiteraard chocolade.

Verder in het hele Sinterklaasprogramma: de Sinterklaaszoektocht, een feestelijke markt op donderdag 28 november met musicalacteurs verkleed als Zwarte Pieten en de VTM Kids dag op zondag 24 november.

Alle info: www.stadvandesint.be.