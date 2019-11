Stad klaar voor een feestelijke winter - Nieuw: winterbar Castrohof en winterplein Houtbriel Zes weken winterevenementen in Wase hoofdstad Joris Vergauwen

28 november 2019

17u42 0 Sint-Niklaas Als Sinterklaas op 6 december vertrekt, start traditioneel de winterse evenementenperiode in Sint-Niklaas. Klassiekers zijn de ijspiste, de kerstmarkt, de winkelzondagen, de Santa Walk en de ijsberenduik. Nieuw dit jaar zijn de winterbar op het Castrohof, het winterplein op de Houtbriel en zondagse feestmarkten op het Stationsplein en de Grote Markt. “We willen een winterse sfeerzone creëren van het Stationsplein tot het Castrohof”, klinkt het bij de stad.

Van begin december tot midden januari 2020 is er weer ‘Sint-Niklaas Wintert’, een aaneenschakeling van winterse evenementen in de Wase hoofdstad. Die periode start volgend weekend al, vanaf zaterdag 7 december, met de winterkermis op de Grote Markt. De kermis blijft tot 22 december.

Als het circusdorp van Sint in de Piste volgende week is vertrokken, start op de Grote Markt de opbouw van de ijspiste. Die is al aan de elfde editie toe. De ijspiste is deze winter open van vrijdag 13 december tot zondag 12 januari. Schaatsplezier is er op die ijspiste van liefst 675 m² groot, vertier is er in de grote chalet. Nieuw is dat de hele zone rond de ijspiste op hetzelfde niveau wordt gebouwd als het ijs, om nog meer één geheel te krijgen, en dat de overkapping doorzichtig wordt.

De kerstmarkt op de Grote Markt vindt plaats van vrijdag 13 tot zondag 15 december, met meer dan 60 kerstchalets, foodtrucks, een kampvuurkring en een grotere overkapping van het binnenplein. In de deelgemeenten zijn er ook kerstmarkten: in Sinaai op zaterdag 14 december, in Puivelde op zondag 15 december, in Belsele op zaterdag 21 december en ook in Nieuwkerken, onder de noemer ‘Noël Eglise’, op zaterdag 28 december.

De marktkramers zetten hun schouders onder drie feestmarkten in de eindejaarsperiode. Die vinden plaats op het Stationsplein op zondag 15 december en op de Grote Markt op zondagen 22 en 29 december, telkens van 10 tot 18 uur.

Nieuw is de winterbar Castro, die van donderdag 19 tot zaterdag 4 januari op het Castrohof staat. Die richt zich meer op een jonger publiek, met afterwork-apero’s, après-ski’s, dj’s tot kindermiddagen. Die winterbar is telkens open van donderdag tot zondag.

Ook nieuw is het winterplein Houtbriel, een gezellige kerstmarkt op initiatief van acht horecazaken, van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december.

De Santa Walk vindt plaats op zaterdag 21 december om 18 uur, voor de achtste keer al.

Winkelen kan in de stadskern ook op zondagen 15 en 22 december, van 14 tot 18 uur. In het weekend van 14 en 15 december loopt de kerstmarkt gedeeltelijk door in de Stationsstraat. Daarvoor zet de stad acht ‘mobiele’ kerstchalets in. “We gaan die kerstchalets flexibel inzetten, niet alleen in de Stationsstraat, maar ook onder meer op de Houtbriel en bij de nieuwjaarsdrink op de Grote Markt. Daarmee zorgen we heel gericht voor extra sfeer op verschillende momenten. Op die manier is er ook een winterse wandeling door de stad, van aan het Stationsplein, over de Grote Markt en Houtbriel, tot aan het Castrohof. We gaan daar de komende jaren verder op inzetten, door op meerdere plaatsen voor evenementen en sfeer te zorgen. Het is niet de bedoeling dat het leeg blijft in de stadskern als de kerstmarkt op de Grote Markt achter de rug is”, aldus schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).

Nog voor de agenda: de Waaslandcross (21 december) op De Ster, met hopelijk de populairste veldrijders aan de start. En dan zitten we al in het nieuwe jaar bij de nieuwjaarsdrink van de stad op de Grote Markt (zondag 5 januari) en de frisse afsluiter van de evenementenperiode met de Wase Ijsberenduik op De Ster, op zondag 12 januari.

Info: www.sintniklaaswintert.be