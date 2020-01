Stad kent noodhulp toe aan Syrië en Burkina Faso JVS

07 januari 2020

12u37 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur kent noodhulp toe aan een project van 11.11.11 in Syrië en aan een voedselproject van Solidagro.

De organisatie 11.11.11 bouwt in Raqqa in Syrië momenteel een vormingscentrum op. De stad stelt een bedrag van 1.350 euro noodhulp ter beschikking.

Aan de Sint-Niklase ngo Solidagro geeft de stad 2.000 euro noodhulp. Daarmee wordt voedselhulp aangeboden aan interne vluchtelingen in Burkina Faso, via lokale partners.