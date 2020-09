Stad huldigt vier coronahelden: “Hebben zich op bijzondere manier onderscheiden in een moeilijke periode” Joris Vergauwen

24 september 2020

15u24 0 Sint-Niklaas Vier organisaties in Sint-Niklaas zijn door het stadsbestuur gehuldigd als ‘coronahelden’. Het gaat om VLOS, jeugdhuis De Gemeenschap, psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus en d’Academie Beeld.

De stad grijpt deze ‘Week van de Duurzaamheid’ aan om enkele organisaties te bedanken voor hun inspanningen de voorbije zes maanden. “De pandemie toont het belang aan van duurzaamheid en verbondenheid. Tijdens de lockdown zagen we veel heldendaden in Sint-Niklaas. Het is altijd delicaat om er dan een paar uit te lichten, maar deze organisaties hebben zich toch op een bijzondere manier onderscheiden. Het zijn terecht coronahelden”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Helden werken echter niet alleen. Ze hebben een team achter zich en vertegenwoordigen groepen mensen die elk op hun eigen manier een steentje willen bijdragen aan een duurzame samenleving, met sterke, structurele initiatieven met een langdurige impact.”

De vier Sint-Niklaas ‘coronahelden’

Sinds het begin van de crisis is de doelgroep waarvoor Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS) paraat staat, nog kwetsbaarder geworden. “Het was een schok”, blikt Jozef Hertsens van VLOS terug. “Plots was alles gesloten, ook in Brussel. Vluchtelingen konden nergens meer terecht. We hebben alles gedaan wat we konden, vooral met voedselhulp en de zoektocht naar slaapplaats. En sinds maart zien we meer mensen dan normaal die bij ons aankloppen voor steun.”

Vzw De Gemeenschap in de Mercatorstraat, actief sinds 2011, zet zich als jeugdhuis in voor jongeren in onze multiculturele samenleving. “We konden onze jongeren niet aan hun lot overlaten in de moeilijkste coronamaanden. Het was zoeken, maar we vonden toch mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven. De jongeren misten wel interactie. Voor velen was het in een moeilijke gezinssituatie ook echt heel zwaar. We hebben op vele manieren geholpen, met zowel lespaketten als voedselpaketten. En in de zomer hielden we een groot coronaproof voetbaltornooi. Dat was genieten.”

Geen bezoek, dat was ook voor de patiënten van psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus een zware dobber in die lange coronamaanden. Het centrum bood echter alternatieven aan de bewoners, onder meer met het project ‘Collages’ voor het Dokter Guislain museum in Gent. Daarnaast fotografeerde medewerkster Marleen Rombaut een reeks van 200 oren, om het fijne artistieke project ‘gehOORzaam’ vorm te geven. “Er was het risico dat corona het taboe rond psychische kwetsbaarheid nog zou vergroten. Mensen kwamen bovendien nog in een moeilijkere situatie terecht. Maar we hebben ook gezien dat sommigen net heel sterk bleken, zeker zij die al geleerd hebben om met tegenslagen om te gaan”, aldus directeur Stefaan Baeten van Sint-Hiëronymus.

d’Academie Beeld tot slot ging van start met ‘d’Academie On Air’, afstandsonderwijs voor kunststudenten. Leerlingen maakten van hun thuis een atelier en gingen verder aan de slag. Het vervolg was ‘Plein Air’, een grote openluchtexpo aan de ramen en opritten van de studenten. Voor de opendeurdagen kwam er een YouTube-kanaal. “Kortom, de leerkrachten hebben zich op een paar maanden tijd omgevormd van digibeten tot digitale experten. Een heel bijzondere evolutie, in een tijd die voor iedereen een uitdaging vormde”, aldus directeur Niko Van Stichel.

De vier coronahelden kregen een portret van Femke Vercauteren (zie hieronder).