Stad houdt inzamelactie van mondmaskers Joris Vergauwen

18 maart 2020

11u47 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur organiseert een inzamelactie voor mondmaskers. Die kunnen elke dag worden gedeponeerd voor de ingang van het politiehuis in de Dalstraat.

De stad doet een oproep naar de bevolking om mondmaskers ter beschikking te stellen van de zorgverleners in Sint-Niklaas. “Wie thuis chirurgische mondmaskers van het type FFP2 en FFP3 bewaart of wie zelf aan de slag wil gaan en mondmaskers wil stikken en naaien, kan die deponeren in een afgesloten box voor de ingang van het politiehuis in de Dalstraat 26, elke dag van 8 tot 20 uur. De mondmaskers zijn bestemd voor onze zorgverleners", meldt het stadsbestuur.