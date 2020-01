Stad heeft nieuwe toeristische brochures JVS

24 januari 2020

14u52 0 Sint-Niklaas Een nieuw jaar en dus zijn er ook drie nieuwe toeristische brochures. Aan de campagne dit jaar werkten de Sint-Niklase bloemsierkunstenaar Daniël Ost en zijn dochter Nele mee. Zij sieren de covers van de brochures.

De stedelijke dienst toerisme heeft de toeristische brochures vernieuwd. Het gaat om ‘Sint-Niklaas in groep: inspiratiebrochure 2020' en de toeristische folder voor individuele bezoekers ‘Sint-Niklaas: gids vol belevenissen 2020'. Daarnaast wordt het horeca-aanbod voor groepsuitstappen gepromoot met de folder ‘Samen tafelen in Sint-Niklaas: restaurants voor groepen 2020'.

Omdat bloemsierkunstenaar Daniël Ost en zijn dochter Nele in april uitpakken met de expo ‘Paint the city green’ in hun thuisstad staan zij op de cover van twee toeristische brochures. “Daniël Ost zette met zijn bloemsierkunst onze stad op de wereldkaart. We zijn heel blij dat hij en dochter Nele de stad ondersteunen door mee te werken aan onze toeristische campagne”, aldus schepen voor Toerisme Ine Somers (Open Vld).

Voor de toeristische dienst is de expo ‘Paint the city green’ een belangrijke afspraak in het voorjaar. “En we hebben nog een aantal grotere evenementen dit jaar, onder meer ‘De Passie’, de World Choir Games en het Landjuweel. Die zorgen voor heel wat extra bezoekers. In 2019 mocht de stad al meer dan 350 groepen verwelkomen. Steeds meer vriendengroepen en families vinden de weg naar Sint-Niklaas”, aldus Geert De Bock van Toerisme Sint-Niklaas.

Deze drie nieuwe brochures worden de komende weken verspreid op de toeristische beurzen in Vlaanderen. Alle brochures zijn ook digitaal te raadplegen op de toeristische website Ontdeksintniklaas.be, waar je vanaf dit jaar ook digitaal groepsbezoeken kan aanvragen.

Info: Toerisme Sint-Niklaas, Grote Markt 45, 03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be