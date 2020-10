Stad geeft horeca duwtje in de rug om terrassen ‘winterproof’ te maken Joris Vergauwen

13 oktober 2020

17u25 0 Sint-Niklaas Om de lokale horecasector te ondersteunen, heeft het Sint-Niklase schepencollege beslist dat horecazaken in alle seizoenen aangepaste terrassen kunnen plaatsen, zonder bijkomende belasting. “Dat geldt meteen tot 2023, zodat horecazaken op langere termijn kunnen plannen”, aldus schepen voor Middenstand Ine Somers.

Het terrasjesweer is voorbij, maar corona nog niet. Daarom wil de stad horecazaken steunen om hun terrassen meer winterproof te maken, om op die manier de beperkte capaciteit binnen te kunnen compenseren. Het wordt daarom mogelijk om de standaard vergunde terrassen te overkappen, van half oktober tot eind maart, zonder bijkomende belasting. Dat kan meteen de komende drie winterperiodes. Het plaatsen van de overkapping moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd, maar dat wordt dan wel meteen principieel goedgekeurd.

Eindejaarsterrassen

Daarnaast wordt in de eindejaarsperiode van 6 december tot 3 januari de mogelijkheid gegeven om de terraszones kosteloos uit te breiden, met een eventuele overkapping. Hierbij wordt wel gevraagd de uitbreiding in een winters thema aan te kleden, om zo mee bij te dragen aan de sfeerbeleving in de stad.

Uitgebreide zomerterrassen

Tot slot krijgen horecazaken ook de komende twee zomerseizoenen opnieuw de mogelijkheid om terraszones kosteloos uit te breiden. “Het moet duidelijk zijn voor uitbaters van horecazaken om eventuele investeringen in meubilair te maken en om te beslissen over de aankoop of de huur van extra terraselementen. Daarom is er nu deze langetermijnvisie. De voorbije zomer werden de talrijke uitgebreide terrassen enorm gesmaakt. We willen nu dat de horecasector goed kan overwinteren, om nadien met het nodige perspectief het volgend zomerseizoen te kunnen voorbereiden”, aldus schepen Somers.