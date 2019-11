Stad gaat in dialoog met inwoners over diversiteit en gelijke kansen JVS

14 november 2019

10u36 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur van Sint-Niklaas organiseert op zaterdag 23 november een ‘stadsgesprek’ over diversiteit. Samen met de bevolking wil de stad nadenken hoe er in Sint-Niklaas voor kan gezorgd worden dat iedere inwoner gelijke kansen krijgt en zich in de stad thuis en welkom voelt.

Het overlegmoment op zaterdagvoormiddag 23 november vindt plaats in het welzijnshuis. Alle inwoners zijn welkom. Het thema is diversiteit. “Samenleven in diversiteit is een verrijking, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Daarom organiseren we dit stadsgesprek”, klinkt het bij de stad.

Wat aan bod zal komen, is het anti-discriminatiebeleid van het stadsbestuur. “Alle inwoners kunnen immers geconfronteerd worden met discriminatie en racisme, maar weten dan vaak niet wat te doen. We willen daarrond een beleid ontwikkelen. Tijdens het stadsgesprek gaan we alvast samen op zoek naar manieren om inwoners meer weerbaar te maken tegen discriminatie en racisme, en op een gepaste manier hierop te reageren.”

Andere onderwerpen zijn het lokaal regenboogbeleid, hoe holebi- en transgenderinwoners zich welkom voelen in Sint-Niklaas. De burger kan meedenken over de uitwerking van dit lokaal regenboogbeleid, en hoe discriminatie of uitsluiting op basis van geaardheid, gender of seksuele voorkeur kan worden voorkomen.

Tijdens het stadsgesprek zal ook worden gezocht naar manieren om de diversiteit realistisch weer te geven, zonder mensen in hokjes te plaatsen. Verder zijn er workshops over een bereikbare, betaalbare en vriendelijke dienstverlening voor iedereen, participatie, sociaal contact en een toegankelijke leefomgeving.

Het stadsgesprek vindt plaats op zaterdag 23 november van 9.30 tot 12.30 uur in het welzijnshuis in de Abingdonstraat 99 in Sint-Niklaas. De stad vraagt om in te schrijven voor 18 november, via www.sint-niklaas.be/diversiteit, diversiteit@sint-niklaas.be of 03 778 61 66.