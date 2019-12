Stad gaat in 2020 acht schoolomgevingen herinrichten JVS

27 december 2019

14u13 0 Sint-Niklaas De stad gaat in 2020 opnieuw een aantal schoolomgevingen herinrichten. Bedoeling is om alle schoolomgevingen overzichtelijker en herkenbaarder te maken.

De voorbije jaren heeft de stad samen met alle 33 basisscholen een omgevingsanalyse gemaakt. Voor elke kleuter- en basisschool werd ook een schoolvervoerplan opgemaakt, met als doel om het woon-schoolverkeer in kaart te brengen. “We willen veilige en leefbare schoolomgevingen. Dat is één van de prioriteiten voor de stad. De stad neemt het engagement om elke schoolomgeving verkeersveilig in te richten. Dat moet overzichtelijk gebeuren én herkenbaar. Zo wordt de weg leesbaarder en dus veiliger”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Het voorbije jaar kwamen al volgende schoolomgevingen aan bod: de OLV Presentatie Watermolendreef en Plezantstraat, Freinetschool De Ark, De Droomballon, Sint-Carolus, Klavertje Drie, Sint-Catharinaschool De Zwaan en De Fontein. In 2020 is het al zeker de beurt aan de Sint-Catharinaschool Tinel, Gavertje Vier, Berkenboom Heistraat, Heilig Hart, Tereken, Heilige Familie, OLV Ten Bos, De Kleurboog en De Tovertuin.

Schoolstraat

“In een ideaal scenario wordt ter hoogte van een schoolingang een schoolstraat ingericht. In dit geval wordt de schoolingang tijdens het schoolbegin en het schooleinde afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt onder meer in de Tulpenstraat aan de Don Boscoschool of in de Tortelduifstraat aan basisschool Berkenboom. Helaas is een dergelijke oplossing niet in alle schoolomgevingen mogelijk. In die omgevingen wordt de schoolingang extra geaccentueerd.”

Dat gebeurt op een uniforme manier, met onder meer een snelheidsremmer, gekleurde vakken op de rijbaan, de markering ‘school’ op de rijbaan, accentverlichting, een biflash en leds ter hoogte van het zebrapad. “Om echt ruimte te maken voor de fietsers kiezen sommige scholen om naast de schoolingang een parkeerplaats voor auto’s te vervangen door fietsnietjes. In sommige schoolomgevingen wordt geëxperimenteerd met een parkeerplaats voor bakfietsen.”