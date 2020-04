Stad gaat energiebedrijf aanstellen om stadsgebouwen energiezuiniger te maken Joris Vergauwen

29 april 2020

12u49 0 Sint-Niklaas De stad gaat op zoek naar een energiebedrijf om de komende tien jaar negen stadsgebouwen energiezuiniger te maken. Het gaat om een innovatief energieprestatiecontract. Als het bedrijf geen besparing kan realiseren op het einde van een jaar moet het een boete betalen.

Vanaf 2021 wil de stad de samenwerking met het energiebedrijf opstarten, voor een periode van tien jaar. Voor de periode tot en met 2025 heeft de stad een budget uitgetrokken van liefst 10,6 miljoen euro. Het energiebedrijf zal instaan voor zowel het onderhoud als de energiebesparing van negen stadsgebouwen. Het gaat om de twee stedelijke basisscholen, twee sporthallen, de academies en de schouwburg, het SteM en het welzijns- en politiehuis.

Het energiebedrijf krijgt duidelijke doelstellingen. Als het die niet waarmaakt en als de energiebesparing niet gerealiseerd is op het einde van een jaar moet het energiebedrijf een boete betalen. “Uiteraard moeten de comforteisen in het gebouw gegarandeerd blijven. Op het einde van de contractduur moet de restwaarde van het gebouw ook minstens gelijk zijn. Hierdoor kan het bedrijf investeringen doen met een terugverdientijd langer dan 10 jaar, de looptijd van het contract. En uiteraard moet het bedrijf ervoor zorgen dat de conditie van de gebouwen niet vermindert”, stelt schepen voor Stadsgebouwen Bart De Bruyne (Groen). “De opdracht is innovatief voor Vlaanderen, omdat er eenzelfde partij wordt aangesteld voor zowel het onderhoud als de energiebesparing. Deze methode is zeer resultaatgericht en kostenefficiënt. Op deze manier zetten we onze middelen efficiënt in en streven we een energiebesparing tot 15 procent na. Het mag duidelijk zijn dat we de komende jaren heel wat inspanningen gaan doen om de stadsgebouwen op punt te stellen en energiezuiniger te maken.”