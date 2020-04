Stad gaat alle 80-plussers opbellen Joris Vergauwen

12 april 2020

Sint-Niklaas Medewerkers van de stad Sint-Niklaas beginnen aan een belronde naar alle tachtigplussers. In totaal zullen ze deze doelgroep een luisterend oor bieden en nagaan of ze hulp nodig hebben.

Online zijn er meer dan voldoende initiatieven om mensen tijdens de coronacrisis te informeren en te helpen, maar dat geldt vaak niet voor de oudere bevolkingsgroepen. Die wil het Sint-Niklase stadsbestuur ook bereiken. “We hebben vorige week een coronafolder met nuttige informatie en tips verspreid in meer dan 38.000 Sint-Niklase brievenbussen. De corona-infolijn van de stad werkt ook goed. We komen van zo’n veertig oproepen per dag en zitten momenteel aan een twintigtal telefoontjes van inwoners per dag. Dat wordt iets minder omdat alle richtlijnen duidelijk zijn. Als er natuurlijk nieuwe richtlijnen komen, verwachten we dat er ook weer meer oproepen zullen volgen”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

80-plussers

Daarnaast gaat de stad nog een apart initiatief op poten zetten om de oudste bevolkingsgroep te bereiken. Zo starten medewerkers van de stad met een belronde naar de tachtigplussers in Sint-Niklaas. Die oudere inwoners kunnen op die manier aan de stad laten weten of ze hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maaltijden te maken of medicatie op te halen. Het is ook het ideale moment om het sociale isolement wat te doorbreken en een praatje te slaan. “In het verleden heeft het stadsbestuur al plaatsbezoeken georganiseerd aan de tachtigplussers. Dat kan vandaag natuurlijk niet. Daarom gaan we deze inwoners allemaal opbellen.”