Stad gaat 35 nieuwe personeelsleden aanwerven: “Twee derde wordt ingezet in welzijnssector” JVS

20 november 2019

09u25 0 Sint-Niklaas De stad gaat de komende jaren zo’n 35 nieuwe personeelsleden aantrekken, waarvan twee derde voor de welzijnssector. “Dat is de grootste personeelsinjectie ooit van de stad in de welzijnssector”, klinkt het.

De bestuursmeerderheid kondigde deze week aan dat een aantal taken die de stad nu nog uitvoert zullen worden overgedragen aan private partners, zoals het beheer van het zwembad, het parkeertoezicht, de PMD-afvalophaling en de stadsgarage. “Naakte ontslagen komen er niet. Ofwel zorgen we ervoor dat ze kunnen overstappen naar de private partner, ofwel bieden we ze een job aan binnen de stadsdiensten”, stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Personeelsinjectie

Naast het afstoten van enkele stadsdiensten komt er ook een grote personeelsinjectie bij de stad de komende jaren. “Er komen 35 nieuwe personeelsleden. 23 van de 35 nieuwe functies situeren zich in de welzijnssector. Dit is de grootste personeelsinjectie ooit van de stad in de welzijnssector”, aldus de burgemeester.

Bij de nieuwe functies zitten onder meer 8 maatschappelijk assistenten, 5 personeelsleden voor het uitwerken van opleidings- en voortrajecten in het kader van activering, een personeelslid voor de aanpak van de daklozenproblematiek en een personeelslid voor begeleiding van mensen in armoede. Daarnaast komen er ook extra deskundigen voor het bestrijden van kinderarmoede, voor de begeleiding van jongeren met leer- en gedragsmoeilijkheden, voor het team brugfiguren en woonbegeleiding, voor de buitenschoolse opvang en opvoedingsondersteuning en voor de uitbreiding van de groepsopvang.

Verder wil de stad nog onder meer een vrijwilligerscoördinator, twee deskundigen participatie, een ‘city marketeer’, een business analist en een regisseur stadsontwikkeling aanwerven en krijgen het team jeugd, economie en de energiecel versterking. In totaal werken er vandaag bij de stad zo’n 1.200 personeelsleden.