Stad- en welzijnshuis alleen nog ‘s morgens en op afspraak open voor inwoners Joris Vergauwen

16 maart 2020

16u45 0 Sint-Niklaas Vanaf dinsdag 17 maart zijn het stadhuis, het welzijnshuis en het techniekhuis alleen nog in de voormiddag open voor essentiële en dringende publieke diensten. Daarmee wil de stad ook de eigen personeelsleden beschermen. Bezoekers moeten vooraf altijd een afspraak maken.

Het stadsbestuur voert een bijkomende maatregel in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om de eigen personeelsleden te beschermen tegen besmetting. Al zeker tot en met vrijdag 3 april zullen het stadhuis, het welzijnshuis en het techniekhuis in de namiddag gesloten blijven.

Het stadhuis zal nog open zijn van 8.15 tot 12.15 uur en het welzijnshuis van 8.30 tot 12.30 uur. Voor het techniekhuis in het Industriepark-Noord is dat van 8.15 tot 12.15 uur. Bezoekers moeten vooraf altijd een afspraak maken. Voor de dienstverlening in het stadhuis kan dat via afspraken@sint-niklaas.be of 03 778 33 21. Voor het welzijnshuis kan dat via welzijnshuis@sint-niklaas.be of 03 778 66 66 en voor het techniekhuis via contacttechniek@sint-niklaas.be of 03 778 35 74.

De deelgemeentehuizen worden vanaf dinsdag 17 maart volledig gesloten. Inwoners van de deelgemeenten die minder mobiel zijn of zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen wel nog een afspraak maken voor een dienstverlening in een deelgemeentehuis via 03 778 33 21. Andere stadsgebouwen, zoals de academies, sporthallen, schouwburg, bibliotheek en musea, werden eerder al volledig gesloten voor het publiek.

