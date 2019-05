Stad en Waasland-Beveren akkoord over scheiding: “Puyenbeke vanaf 1 juli zonder procedureslag opnieuw volle eigendom van stad" Joris Vergauwen

22 mei 2019

18u50 3 Sint-Niklaas Vanaf 1 juli is de stad opnieuw de volle eigenaar van het stedelijk sportcentrum Puyenbeke aan de Watermolenstraat. Met voetbalclub Waasland-Beveren is er een akkoord over het stopzetten van het erfpacht- en huurrecht op Puyenbeke. Er wordt geen schadevergoeding gevorderd. Meteen sluit de stad nieuwe huurovereenkomsten af met voetbalclub FC Sint-Niklaas, de Sint-Niklase Biljartacademie, toneelvereniging Tijl en baseballclub The Foxes.

In februari liet Waasland-Beveren schriftelijk weten aan het Sint-Niklase stadsbestuur dat het het engagement op het stedelijk sportcentrum Puyenbeke in Sint-Niklaas wilde stopzetten, op 30 juni. Het zorgde voor heel wat vraagtekens, maar de afhandeling van de erfpacht- en huurovereenkomsten is nu uitgeklaard. De gemeenteraad van Sint-Niklaas keurt vrijdag de ontwerpakte goed tot het in der minne beëindigen van de huur en erfpacht, die normaal nog liep tot 2032.

De stad en de voetbalclub maken er geen vechtscheiding van. “Bij een langdurige procedureslag is niemand gebaat”, stelt schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA). “Op een kordate en snelle manier een oplossing zoeken, was de boodschap, ook omdat er voor het jeugdvoetbal snel een oplossing moest zijn. We gaan ook niks van elkaar vorderen, hebben we afgesproken.”

Oppositiepartij sp.a stelde immers dat de stad door het vertrek van Waasland-Beveren 18.000 euro inkomsten per jaar verliest, of een kleine 200.000 euro voor de resterende duur van de huur- en erfpachtovereenkomst. “Het is niet meer dan billijk dat de voetbalclub minstens de helft van dit bedrag zou betalen als verbrekingsvergoeding”, klonk het bij sp.a.

Zo ver komt het echter niet. Waasland-Beveren betaalt geen schadevergoeding voor het stopzetten van de overeenkomst. “Waasland-Beveren heeft op Puyenbeke investeringen gedaan, onder meer met de bouw van nieuwe kantines en kleedkamers in 2003. Die netto investering was groter dan de erfpachtgelden die de club nog aan de stad zou moeten. De club neemt daar afstand van. De stad wordt nu al volle eigenaar van alle infrastructuur.”

Vier huurders

Als volle eigenaar kan de stad meteen nieuwe huurovereenkomsten afsluiten met de gebruikers op Puyenbeke. Met FC Sint-Niklaas gaat het om een overeenkomst voor de huur van het grote kantineblok en vier terreinen. Met de Sint-Niklase Biljartacademie wordt een huurcontract afgesloten voor de ruimte aan de parking die de vereniging er al een tijdje inneemt. Een nieuwe huurder op Puyenbeke wordt baseballclub The Foxes, die de hoekkantine aan het kunstgrasveld zal innemen. Die club start binnenkort een nieuwe werking op Puyenbeke op. En tot slot is er ook een cultuurvereniging die huurder wordt op sportcentrum Puyenbeke, namelijk toneelvereniging Tijl. Die zal de vipruimte huren aan de parking om te repeteren én om ter beschikking te stellen aan andere verenigingen.

Alle huurcontracten die de stad afloopt, hebben een maximale termijn van 9 jaar. De stad wil Puyenbeke uitbouwen tot een polyvalente sportsite en wil geen té langdurige contracten afsluiten.

Jeugdvoetbal

De grootste speler op Puyenbeke wordt vanaf 1 juli voetbalclub FC Sint-Niklaas, dat er zoals bekend ook met jeugdvoetbal start. “We steunen de club in de uitbouw van haar jeugdwerking. Het eerste jaar krijgt de club een korting van 50 procent op het huurbedrag, vanaf het tweede jaar is dat 20 procent”, aldus schepen Buysrogge. “We zijn tevreden dat er nu duidelijkheid is in dit dossier.”

Tot slot: voor het A-terrein is er géén vaste huurder. De stad benadrukt evenwel dat ook dat terrein kan gebruikt worden. “Een G-voetbalploeg traint daar bijvoorbeeld op. Er is nog marge om dat terrein te verhuren aan sportverenigingen, volgens het gewone retributiereglement. Voor het stadion zelf zullen we nog een toekomst uitstippelen. We hebben nu deze horde genomen, vanaf 1 juli zijn we opnieuw volle eigenaar. Nu kunnen we stap voor stap nagaan welke toekomstige mogelijkheden er zijn op Puyenbeke.”