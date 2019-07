Stad en vzw Waasballon stellen nieuw pilootglas voor Yannick De Spiegeleir

15 juli 2019

18u23 0 Sint-Niklaas Traditioneel wordt er bij een ballonvlucht met de stadsballon van Sint-Niklaas een glaasje aangeboden door vzw Waasballon. Omdat de vorige voorraad uitgeput was, liet de organisatie in samenwerking met de stad 1.000 nieuwe exemplaren maken met daarop de stadsballon.

Vzw Waasballon werd in 2010 boven de doopvont gehouden en treedt op als promotor van de ballonvaartsport. “Het pilotenglas zal samen met de stadsballon en de vzw Waasballon een ware ambassadeur zijn voor de stad Sint-Niklaas”, zegt schepen van Economie Ine Somers (Open Vld). “Met het propaangasvulstation, uniek in zijn soort in ons land, de vredesfeesten, de stadsballon de Grote Markt als uniek erkende opstijgplaats in Europa mag Sint-Niklaas zich terecht als ballonstad profileren”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Het pilotenglas kan ook aangekocht worden in de stadswinkel voor de prijs van 3 euro per stuk.