Stad en deelgemeenten getroffen door grote stroompanne Kristof Pieters

29 oktober 2019

11u24 10 Sint-Niklaas Heel wat gezinnen en bedrijven in Sint-Niklaas en deelgemeenten Nieuwkerken, Belsele en Sinaai hebben dinsdagvoormiddag te kampen gekregen met een grote stroompanne.

Omstreeks 10 uur ging op heel wat plaatsen plots het licht uit. Door de stroompanne traden er op verschillende plaatsen inbraakalarmen in werking, zoals in een woning op de Nieuwe Baan in Belsele. Hier werd ook een rookalarm geactiveerd. Buren merkten de ‘rook’ op en verwittigden de brandweer. Even verderop waren ook de verkeerslichten op het kruispunt van de Nieuwe Baan met de Schoonhoudtstraat uitgevallen wat tot gevaarlijke verkeerssituaties leidde. In het centrum van Belsele kwam ook supermarkt ‘De Belie’ zonder elektriciteit te zitten. Op dat moment waren er een twintigtal klanten aanwezig om inkopen te doen. Omdat de supermarkt beschikt over één kassa die een uur op een batterij kan verder werken konden de aanwezige klanten hun aankopen nog wel afrekenen, maar na een uurtje zag de winkelverantwoordelijke zich genoodzaakt om de winkel te sluiten. Op de meeste plaatsen waren de problemen na een uurtje opgelost.