Stad duidt studiebureau aan voor opmaak mobiliteitsplan Groot Kloosterland JVS

04 augustus 2019

17u36 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege heeft een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de wijk Groot Kloosterland, achter het station.

De bestuursmeerderheid van N-VA, Groen en Open Vld wil een nieuwe visie ontwikkelen voor de wijk Groot-Kloosterland, of de Stationsomgeving-Noord, de buurt aan de achterkant van het station. Er komt een nieuw masterplan voor de ruimere buurt, nadat er in de vorige bestuursperiode al een heel traject was afgelegd. Voor de opmaak van een nieuw masterplan wordt ook een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Die opdracht heeft het schepencollege nu toegewezen aan het bureau Tridée uit Antwerpen, voor een bedrag van 42.350 euro.