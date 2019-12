Stad deelt 335 planten en bomen uit in Elisabethwijk JVS

09u48 0 Sint-Niklaas Het stadsbestuur heeft 335 planten en bomen uitgedeeld aan bewoners van de Elisabethwijk.

Het voorbije weekend werden op het Prins Leopoldplein in de Elisabethwijk in totaal 335 planten en bomen uitgedeeld aan geïnteresseerde inwoners. Het stadsbestuur wil met deze verdeelacties op wijkniveau de stad stap voor stap vergroenen. “Met deze actie slaan we twee vliegen in een klap: we vergroenen de wijk én burgers worden betrokken om samen met het bestuur zaken uit te werken. We hebben al vaker gehoord dat de Sint-Niklazenaren zelf hun steentje willen bijdragen tot de vergroening van hun buurt en stad. Vergroening is immers geen zaak van het stadsbestuur alleen. Als we een verschil willen maken voor het klimaat en de biodiversiteit moeten ook de private tuinen ingeschakeld worden”, aldus schepen voor Natuur Wout De Meester (Groen).

Vorig jaar organiseerde de stad ook al twee verdeelacties van plantgoed. In de wijk Nobels-Peelman werden 400 planten en bomen uitgedeeld. Bij een actie op de Grote Markt kregen meer dan duizend inwoners een plant of boom mee. Acties op wijkniveau wil de stad in de toekomst verderzetten. “Dan is er ook meer tijd om inwoners te informeren over de manier van aanplanten en wat de meest geschikte soorten zijn voor een bepaalde plek. Dat resulteert in meer kwalitatieve en duurzame aanplantingen”, aldus natuurambtenaar Jan Verheyden.