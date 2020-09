Stad brengt planning rioprojecten via webpagina in kaart Joris Vergauwen

08 september 2020

09u07 0 Sint-Niklaas Om de planning van de rioprojecten voor de komende jaren beter te duiden, heeft de stad een nieuwe Om de planning van de rioprojecten voor de komende jaren beter te duiden, heeft de stad een nieuwe webpagina met een overzichtskaart gemaakt.

“Rioleringswerken hebben een grote impact op de omgeving. We willen daarom bewoners, handelaars en bedrijven sneller en vroeger informeren over al die aankomende projecten”, stelt schepen voor Openbare Werken Carl Hanssens (N-VA).

Een overzicht van de geplande rioleringsprojecten is voortaan te raadplegen op de webpagina www.sint-niklaas.be/riowerken. Ook andere grote infrastructuurwerken zijn in het overzicht opgenomen.

Driemaandelijkse update

“De voorbereiding van een rioproject is technisch en administratief heel complex. Het gaat onder meer over de vernieuwing van de nutsleidingen, het uittekenen van de trajecten voor het gescheiden stelsel van afvalwater en hemelwater en het hertekenen van de bovengrond. Er is telkens een lange voorbereidingstijd. Om iedereen goed op de hoogte te blijven houden van de planning is deze webpagina nuttig. We gebruiken een stadsplattegrond waar alle rioprojecten op aangeduid zijn. Per project wordt de huidige stand van zaken vermeld, net als de volgende fase met de actuele timing. Al de beschikbare informatie krijgt een driemaandelijkse update.”