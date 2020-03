Stad brengt alle burgerinitiatieven samen op Sintniklaashelpt.be Joris Vergauwen

24 maart 2020

16u33 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas zijn er de voorbije tien dagen een aantal burgerinitiatieven opgestart om elkaar bij te staan. Het stadsbestuur brengt al deze initiatieven nu samen op één website: In Sint-Niklaas zijn er de voorbije tien dagen een aantal burgerinitiatieven opgestart om elkaar bij te staan. Het stadsbestuur brengt al deze initiatieven nu samen op één website: www.sintniklaashelpt.be

Een boodschappendienst, initiatieven om mondmaskers te maken, kleur- en schrijfacties, vrijwilliger worden, steun aan lokale ondernemers: het zijn voorbeelden van initiatieven van burgers die de voorbije tien dagen in deze coronacrisis werden opgestart. “Iedereen moet zich aanpassen en reorganiseren. Een moeilijke tijd, maar ook een periode van hoop en solidariteit. Overal in onze stad zijn er burgerinitiatieven opgestart, om buren te helpen, eenzaamheid te verlichten of zorgverleners te ondersteunen. Al die initiatieven willen we samenbrengen op één website”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Daarvoor is www.sintniklaashelpt.be in het leven geroepen. Ook wie zelf wil meehelpen, kan daar de nodige info vinden.