Stad blijft stil tot eind april Joris Vergauwen

24 maart 2020

12u39 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege heeft beslist om alle stedelijke activiteiten en evenementen te annuleren, tot en met donderdag 30 april.

Het schepencollege schept al duidelijkheid over stedelijke evenementen van volgende maand. Die worden allemaal geschrapt tot eind april. Ook activiteiten en evenementen van derden in de stadsgebouwen zullen niet doorgaan. “Het gaat onder meer om de paaskermis en de jaarmarkt in Nieuwkerken van 11 en 12 april, de Buitenspeeldag op 22 april, de expo ‘Paint the city green’ in de Salons van 23 tot 27 april, het MOOOV-filmfestival vanaf 22 april en de Erfgoeddag van 25 april”, laat de stad weten.

De donderdagse markt blijft tot 5 april opgeschort. “Tenzij de federale overheid zou beslissen dat de markten toch mogen doorgaan.”

Ook de sportkampen en de activiteiten van de Vrije Ateliers in de paasvakantie gaan niet door. Het inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.