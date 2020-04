Stad bestelt 35.000 mondmaskers voor mannen, 37.000 voor vrouwen en 14.000 voor kinderen tussen 4 en 12 jaar Joris Vergauwen

27 april 2020

13u54 0 Sint-Niklaas De 265.660 mondmaskers voor de inwoners van acht Wase gemeenten zijn maandag in productie gegaan. Sint-Niklaas heeft in totaal 35.000 mondmaskers besteld voor mannen, 37.000 voor vrouwen en 14.000 voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke en Waasmunster slaan de handen in elkaar om al hun inwoners gratis een mondmasker te bezorgen. In totaal gaat het om 265.660 mondmaskers, die vorige week met een groepsaankoop besteld zijn bij Think Pink, de organisatie die zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker.

“Begin vorige week is er een rush op mondmaskers gestart, nadat enkele grote steden een eerste initiatief namen. Vorige dinsdag was er een overleg met de Wase burgemeesters, waarop het voorstel voor een groepsaankoop van mondmaskers op tafel kwam. Woensdag al is er groen licht gekomen van 8 van de 10 Wase gemeenten, alleen Moerbeke en Zwijndrecht doen niet mee. Het moest snel gaan. We worden immers overspoeld met aanbiedingen, maar we moeten rekening houden met de kwaliteit, prijs en leveringstijd. Daarom hebben we bij Think Pink aangeklopt”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

50 keer wasbaar

Die organisatie Think Pink werkt hiervoor samen met een Italiaans-Belgisch bedrijf. Eén masker kost 2,49 euro. Het bestaat uit drie lagen: een buitenste laag van micro-polyester, een centrale laag met een antibacteriële stof en een interne laag van katoen dicht bij de mond. Het masker is tot 50 keer wasbaar met zeep of in de wasmachine op 60 graden. Voor mannen is er maat L, voor vrouwen M en voor kinderen S.

Pakket in de bus

Het Sint-Niklase stadsbestuur heeft drie types van mondmaskers besteld: het gaat om 35.000 maskers voor mannen, 37.000 voor vrouwen en 14.000 voor kinderen van 4 tot 12 jaar. “We verwachten de levering over twee weken. De bestelling is maandag in productie gegaan. Van zodra de mondmaskers zijn geleverd, zullen ze worden verdeeld door de gemeenten. Inwoners krijgen een pakket met mondmaskers in de bus, op basis van de domiciliegegevens. De mondmaskers zijn herbruikbaar, het zijn dus geen wegwerpmaskers.”