Stad bekroont ondernemers op zesde Avond van de Economie: Manuvèl, 't Korennaer, Slaapgoed Verlinden en Niko vallen in de prijzen JVS

23 oktober 2019

17u44 0 Sint-Niklaas De stad en de vzw Centrummanagement hebben op de Avond van de Economie in De Casino vier ondernemersprijzen uitgereikt. Manuvèl is uitgeroepen tot starter van het jaar, restaurant ‘t Korennaer tot horecazaak van het jaar, Slaapgoed Verlinden tot retailer van het jaar en Niko tot bedrijf van het jaar.

Al voor het zesde jaar op rij organiseerden de stad en het Centrummanagement de Avond van de Economie, traditiegetrouw in concertzaal De Casino. Het is een netwerkevent voor lokale ondernemers, met deze keer liefst 280 aanwezigen. Elk jaar reikt de stad ook prijzen uit. Deze keer waren het er geen drie, maar vier, met aparte prijzen voor retailers en horecazaken.

Er waren meer dan 75 kandidaten, na een oproep in de Stadskroniek en via het portaal Ondernemeninsintniklaas.be. Een jury, met vertegenwoordigers van belangenorganisaties als Voka, Unizo en Horeca Vlaanderen en deskundigen van de stad hielden rekening met het innovatief karakter, het personeelsbeleid, de lokale verankering, de duurzame bedrijfsvoering en de bovenlokale uitstraling om de kandidaten te beoordelen.

Manuvél, de koffiebar met een fietsconcept in de Stationsstraat, is ‘starter van het jaar’. Sterrenrestaurant ’t Korennaer uit Nieuwkerken en haar zomerse restaurant en bar ‘Tenuta auténtico’ zijn ‘horecazaak van het jaar’. Slaapgoed Verlinden uit de Stationsstraat mag zich een jaar lang ‘retailer van het jaar’ noemen en Niko, dat precies honderd jaar bestaat, is gelauwerd als ‘bedrijf van het jaar’.