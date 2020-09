Sportief directeur Robby Kerremans gelooft in piepjonge spelerskern van Sint-Niklaas: “We staan verder dan vorig jaar” Renzo Van Moortel

16 september 2020

12u02 0 Sint-Niklaas Een gemiddelde leeftijd van 22 jaar, slechts één speler boven de 23. SKN Sint-Niklaas stelde een piepjonge spelerskern samen. Zijn deze Klaasjes wel klaar voor de bikkelharde strijd in derde nationale? Sportief directeur Robby Kerremans wikt en weegt.

Een kleine greep uit het assortiment:



Dean Vermincksel: 19 jaar.

Vincent Aps: 21 jaar.

Angelo Borghgraef: 20 jaar.

Ze zijn zo jong, meneer.

SKN Sint-Niklaas trok in het tussenseizoen een blik zeer jonge nieuwkomers open. In de stijl van het huis. De kern is nog groener dan vorig seizoen - met onder meer Yannick Aerts en Sietse Vispoel zocht een aardige dosis ervaring andere oorden op. “Toch staan we verder dan vorig jaar”, verrast sportief directeur Robby Kerremans in zijn analyse.

Een béétje verder, weliswaar. “Da’s normaal, hé. Hier en daar moeten we nog bijschaven - sommige jongens zijn pas toe aan hun tweede club-, maar veel gasten kennen elkaar al jaren. Ze spelen al van in de jeugd tegen of met elkaar, waardoor de drempel om samen te spelen en een hechte groep te vormen veel kleiner wordt. De sfeer is echt uitstekend”, aldus Kerremans.

Getuige daarvan de actie van vorig weekend, toen een tiental jongens uit de A-kern naar de wedstrijd en footlunch van de vierde provincialers kwamen afgezakt. “Deze groep hangt zeer sterk aan elkaar.”

Leiderfiguur Laref

Teruggekeerd clubicoon Hakim Laref (35) moet daarbij als extra scheutje bindmiddel fungeren. Een onmiddellijke versterking, met het oog op de toekomst - na z’n carrière ambieert Laref een functie in de jeugdwerking. Kerremans: “Hakim wordt dit seizoen de verbinding tussen de spelersgroep en de trainersstaf. Hij is het aansprekingspunt en zal onze jonkies begeleiden.”

“In principe moet hij ervoor zorgen dat ze zich optimaal kunnen voorbereiden en met een frisse kop op het voetbal kunnen focussen. Hakim is klaar om die leidersrol op zich te nemen.”

Zo’n bliksemafleider kunnen de jonge Klaasjes best gebruiken. Meer dan ooit heeft Sportkring nood aan een serene aanvoerder - een leider die zèlf de kalmte bewaart. Na de financiële en sportieve hectiek van de voorbije twee seizoenen snakken ze in de Meesterstraat naar rust.

Kerremans legt zijn spelersgroep evenwel geen extra druk op. “Met een stek tussen de vijfde en twaalfde plaats zullen we al heel tevreden zijn.”

Gekkenhuis op de tribunes?

Een project met jonge spelers en toch punten winnen: er zijn (grote) clubs die weten hoe moeilijk dat evenwicht te vinden is. De onervaren spelerskern zal echter geen excuus zijn om wat aan te modderen. “De resultaten blijven belangrijk”, zo bevestigt Robby Kerremans.

Ook in de eerste competitiewedstrijd tegen Torhout, hoe lastig dat ook zal zijn. “Torhout is een moeilijke tegenstander. Zo’n West-Vlaamse ploeg speelt vaak een ander soort voetbal. Meer power, dat vergt een aanpassing. In hoeverre we daarin slagen, zal resultaatbepalend zijn.”

Aan vocale steun zal er volgens Kerremans alvast geen gebrek zijn. Zoals veel Vlaamse amateurklassers lokte Sportkring al jaren geen grote massa naar het stadion - een avondje Meesterstraat gaat vaak niet boven een (top)wedstrijd uit de Premier league. Door lokale jeugd een kans te geven, verwacht Kerremans vollere tribunes .

“Tijdens de oefenwedstrijden hadden al zeer veel familieleden en jeugdmedewerkers de moeite genomen om te komen kijken. Als we ons visie doortrekken, zie ik ons meer volk trekken dan de voorbije seizoenen.”