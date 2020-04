Sporthal De Klavers aangeduid als mogelijk schakelzorgcentrum voor herstellende Covid-19-patiënten Joris Vergauwen

30 april 2020

08u44 0 Sint-Niklaas Als er in het Waasland een schakelzorgcentrum nodig is, zal dat worden ingericht in sporthal De Klavers in Belsele. Voorlopig is er geen nood, maar de regio wil voorbereid zijn als de pandemie nog een sterke uitbreiding zou kennen.

Een schakelzorgcentrum zorgt voor een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie en zorgt ervoor dat de capaciteit in de ziekenhuizen zelf maximaal kan voorbehouden worden voor complexere zorg. Een schakelzorgcentrum is geen veldhospitaal of noodhospitaal, benadrukt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Afhankelijk van de nood kunnen er tot 30 centra in heel Vlaanderen opgericht worden. Intussen zijn er overal mogelijke locaties aangeduid, zo ook in het Waasland. Sporthal De Klavers in Belsele zal ingericht worden als schakelzorgcentrum als dat in de toekomst nodig zou blijken. Er zouden tot 30 patiënten kunnen worden opgevangen.