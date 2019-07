Sportclub Vos Reinaert en school VTS 3 zijn nieuwe energieambassadeurs JVS

07 juli 2019

16u39 0 Sint-Niklaas De provincie Oost-Vlaanderen heeft twaalf nieuwe energieambassadeurs geselecteerd. Die krijgen steun om hun energieprojecten uit te voeren. In Sint-Niklaas zijn sportclub Vos Reinaert en de school VTS 3 erbij.

Oost-Vlaamse organisaties konden bij de provincie een voorstel indienen dat de CO2-uitstoot vermindert en concreet mee bouwt aan een duurzame energietransitie. 28 organisaties dienden een project in, 12 werden geselecteerd als energieambassadeur 2019. De geselecteerde projecten krijgen van de provincie een totaal subsidiebedrag van 202.817 euro. “Deze 12 projecten zijn inspirerende voorbeelden van energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie. Ze helpen mee het maatschappelijk draagvlak creëren”, aldus gedeputeerde voor Klimaat Riet Gillis (Groen).

In Sint-Niklaas zijn er twee nieuwe energieambassadeurs. Omnisportvereniging Vos Reinaert uit Sinaai gaat binnenkort energiezuinige ledverlichting op het voetbalterrein plaatsen en koppelt daar een inspirerende communicatie- en sensibiliseringscampagne aan. Zo geven ze het goede voorbeeld aan andere sportclubs. “Het komende seizoen gaan we heel wat acties rond ons energieverbruik in de kijker zetten. Door de subsidie van de provincie zullen we de verlichting op een terrein integraal kunnen vervangen door duurzame ledverlichting. Dat is beter voor de sportbeleving én het milieu”, klinkt het bij Vos Reinaert.

De BUSO-school VTS 3 uit Sint-Niklaas installeert dan weer ledverlichting in twee technische leswerkplaatsen. Met het project ‘Climate Co2nscious’ zet de school ook in op de verdere uitwerking van een doorgedreven klimaateducatie bij leerlingen en leerkrachten.

De provincie ondersteunt de twaalf projecten niet alleen financieel, maar zorgt ook voor de expertise en de kennisdeling. Ieder project krijgt een meter of peter die de organisaties ondersteunt en begeleidt bij de concrete uitwerking van hun energieproject.