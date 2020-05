Spoorwegberm naast Singel vat vuur, brandweer heeft vlammen snel onder controle Kristof Pieters

30 mei 2020

21u30 4 Sint-Niklaas De brandweerpost Sint-Niklaas werd zaterdagnamiddag omstreeks 15.45 uur opgeroepen voor een brandje dat was ontstaan op de spoorwegberm naast de Singel in Sint-Niklaas.

Het waren arbeider, die werkzaamheden aan de spoorweg uitvoerden, die de rook en vlammen opmerkten. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur al vlug onder controle. Zo’n 50 vierkante meter spoorwegberm ging in vlammen op. De oorzaak van de brand is niet gekend. Het treinverkeer ondervond geen hinder door de brand.