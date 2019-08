Spoorverkeer op lijn 59 zwaar verstoord door defecte trein Kristof Pieters

20 augustus 2019

18u39 2 Sint-Niklaas Door een defecte stoptrein is het spoorverkeer op lijn 59 momenteel zwaar verstoord. Ook de slagbomen aan de spoorwegovergang van het Wijnveld zijn gesloten door het incident.

Rond 16 uur is een trein ter hoogte van het station van Sinaai stilgevallen. Hierdoor is er tussen Sint-Niklaas en Lokeren slechts verkeer mogelijk over één spoor. Er is intussen een andere trein aangekomen om de defecte stoptrein weg te slepen. Door het incident zijn wel vertragingen en afschaffingen mogelijk. De NMBS raadt reiziger met bestemming Antwerpen-Centraal of Gent-St.-Pieters aan te reizen via Mechelen of Brussel. Het einde van de storing is voorzien rond 18.50 uur.