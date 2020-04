Spelpakketten tegen coronaverveling: Huis van het Kind wil gezinnen met beperkt budget helpen Joris Vergauwen

15 april 2020

09u54 0 Sint-Niklaas Het Huis van het Kind gaat in Sint-Niklaas spelpakketten uitdelen tegen de coronaverveling. Doelgroep zijn gezinnen met jonge kinderen met een beperkt budget.

“Voor gezinnen met jonge kinderen is dit een periode vol uitdagingen. Nu gezinnen wekenlang thuiszitten is de vraag naar activiteiten voor thuis erg groot. Daarom willen we gezinnen met een beperkt budget helpen met spelpakketten en kinderboeken”, kondigt schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) aan.

Volgens de stad komen er steeds meer signalen dat de verveling begint toe te slaan. “Die signalen krijgen we, terwijl in Sint-Niklaas heel wat gezinnen met een beperkt budget het moeten redden met weinig spel- en knutselmateriaal. Voor die ouders is het zeker moeilijk om hun kinderen op een fijne manier bezig te houden gedurende deze stresserende periode.”

Daarom pakt het Huis van het Kind uit met deze actie, die aanvankelijk werd gelanceerd voor een buurtproject in de Gazometerwijk. Al snel werd echter duidelijk dat in Sint-Niklaas heel wat gezinnen hier nood aan hebben. Het Huis van het Kind stelde nu spelpakketten samen, met daarin onder meer een doe-boekje, kleurpotloden, knutselmateriaal en stoepkrijt. Ook de bibliotheek werkt mee en stelt kinder- en jeugdboeken ter beschikking die normaal bestemd waren voor de grote boekenverkoop.

Via de sociale diensten van de stad komen de gezinnen in contact met de medewerkers van het Huis van het Kind.

Info: www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be