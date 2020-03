Speeltuinen gaan ook dicht: alleen nog wandelen en joggen op De Ster Joris Vergauwen

17 maart 2020

09u52 0 Sint-Niklaas Speeltuinen, speelpleintjes en skateterreinen zijn nu ook gesloten. Recreatiedomein De Ster blijft open, maar alleen om te wandelen of te joggen.

Op het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is de grote speeltuin sinds gisterenmiddag afgesloten, om de verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden. Het recreatiedomein blijft wel open om te wandelen en te joggen, evenwel met maximaal 10 personen per groep. De gebouwen en andere infrastructuur, zoals de minigolf en kinderboerderij, zijn ook niet toegankelijk voor het publiek.

Het verbod geldt ook voor de andere speeltuinen en speelpleintjes in Sint-Niklaas, net als voor het skateterrein aan de Witte Molen.