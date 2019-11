Speelschaar Ossaart viert vijftigste verjaardag in De Klavers JVS

25 november 2019

14u13 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag viert Speelschaar Ossaart de vijfstigste verjaardag in De Klavers in Belsele.

Volkskunstgroep Speelschaar Ossaart viert zijn vijftigste verjaardag samen met het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, dat ondertussen 55 jaar bestaat. Het feest vindt plaats op zaterdag 30 november in De Klavers, onder het motto ‘Van schilderij tot kledij’. “We hebben een volledig dagprogramma uitgewerkt. In de voormiddag is er een colloquium over kledij, dat start om 10 uur. In de namiddag vanaf 14 uur zijn er dans- en kledijvoorstellingen door een achttal volksdansgroepen, waaronder Speelschaar Ossaart. Vanaf 20 uur start ons volksdansbal met eenvoudige en iets moeilijkere dansen uit verschillende landen”, schetst voorzitter Hugo Pieters van Speelschaar Ossaart.

Info en inschrijven: 0496/59.35.23, www.instituutvlaamsevolkskunst.be/jubileum2019