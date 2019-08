Speelschaar Ossaart op trip naar Roemenië JVS

13 augustus 2019

Sint-Niklaas Volksdansgroep Speelschaar Ossaart heeft er een trip naar Roemenië op zitten.

De groep was te gast in Magura Ilvei, een dorp in de Karpaten dat sinds 1990 verbonden is met Sint-Niklaas. Een vzw uit de Wase hoofdstad heeft het Roemeense dorp jarenlang met verschillende projecten gesteund. “De mensen zijn er de Sint-Niklase vereniging erg dankbaar voor de schitterende projecten die ze er hebben verwezenlijkt”, vertelt Hugo Pieters van Speelschaar Ossaart, dat naar Roemenië trok om er op te treden op het internationaal festival in Bistriţa en op het festival La Rotunda in de Roemeense bergen. “Zwaarddansen, oogstdansen en vendelzwaaien: het viel bijzonder in de smaak bij het publiek. Voor ons is het een reis geworden om nooit meer te vergeten.”

Op 30 november is er de grote viering voor 50 jaar Speelschaar Ossaart en 55 jaar Instituut voor Vlaamse Volkskunst, in De Klavers in Belsele.