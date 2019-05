Special Olympics: bijzondere verkeersmaatregelen woensdag en donderdag JVS

28 mei 2019

20u02 0 Sint-Niklaas Van woensdag 29 mei tot zaterdag 1 juni zijn er een aantal verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Special Olympics Belgium. Een overzicht.

De openingsceremonie vindt plaats op woensdagavond 29 mei van 19 tot 22.30 uur. De toegang tot de Grote Markt wordt om 15 uur afgesloten voor het verkeer, vanaf het kruispunt Moerland-Parklaan en vanaf het Onze-Lieve-Vrouwplein. De rijbaan rond de Grote Markt blijft verkeersvrij tot middernacht. Ook een aantal bushaltes van De Lijn wordt niet bediend van 15 uur tot het einde van de dienst.



Tijdens de opbouw op de Grote Markt blijft de hoofdingang van het stadhuis bereikbaar via een vrije corridor langs de kant van de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Ondergrondse parking Grote Markt

De parking onder de Grote Markt is op woensdag 29 mei afgehuurd door de organisatie van de Special Olympics, uitgezonderd de plaatsen van abonnementhouders. De parking wordt afgesloten vanaf woensdagochtend om 7 uur. Ondergronds parkeren kan die dag enkel nog voor abonnementshouders. Zij kunnen de parking nog uitrijden tot 15.30 uur.

Verplaatste markt op donderdag

De marktkramen worden donderdag opgesteld op de rijbaan van het Hendrik Heymanplein, in De Castrodreef, in de Nieuwstraat en in de Hoveniersstraat. Door deze opstelling blijven de parking Hendrik Heymanplein, de parking Gaudi-center en de supermarkt bereikbaar via de Monseigneur Stillemansstraat. De parking aan Castrohof, de parking van de CM en de parking van het vergadercentrum Den Hof zijn niet bereikbaar. Het verbod van doorrij en het parkeerverbod gelden op donderdag van 4 tot 15 uur. Ook de bushalte ‘Heymanplein’ van De Lijn wordt niet bediend tot 15 uur.

Clementwijk

De wielerwedstrijden van de Special Olympics vinden plaats van donderdag 30 mei tot en met zaterdag 1 juni in het nieuwe deel van de Clementwijk. Het parcours loopt via de Louis Francklaan, Romeplein, Luxemburgstraat, Stockholmplein, Athenastraat, Helsinkiplein, Dublinstraat en Lodewijk De Raetlaan. Op de wedstrijddagen is dit parcours tussen 6 en 18 uur volledig afgesloten voor het verkeer.