Sp.a-voorzitter Conner Rousseau begint in thuisstad aan campagne langs markten Joris Vergauwen

20 februari 2020

12u32 0 Sint-Niklaas Onder het motto ‘Ben jij de stilstand in dit land ook beu?’ trekt sp.a-voorzitter Conner Rousseau drie weken langs markten in Vlaanderen. Hij begon donderdag in zijn thuisstad Sint-Niklaas.

“Ik ga de boer op”, zei Conner Rousseau vanmorgen op de markt in Sint-Niklaas. Samen met zijn moeder Christel Geerts, sp.a-kamerleden Joris Vandenbroucke en Melissa Depraetere en een aantal lokale militanten wandelde hij langs de marktkramen om een praatje te slaan met de mensen. “We willen een duidelijke boodschap geven. We willen vooruit, op zovele vlakken. En daarover willen we in gesprek gaan met de mensen. De markt is daarvoor een uitgelezen plek. We willen duidelijk maken dat wij ons heel constructief opstellen. En natuurlijk willen wij ook luisteren naar hoe de mensen naar de huidige situatie kijken. Duidelijk is dat de mensen ook willen dat het vooruit gaat. Voor hen is het onbegrijpelijk dat de regeringsvorming zo lang duurt.”

Verkiezingen

Met de vraag of er nieuwe verkiezingen aankomen, lijken deze marktbezoeken natuurlijk ook al op een vroege verkiezingscampagne. “Dat is een beetje dubbel. Als je politici niet ziet, krijgen we het verwijt dat we niet genoeg naar de mensen luisteren. En als je ze wel ziet opduiken op de markt is het blijkbaar ook verdacht. Dit was sowieso al langer gepland. Ik ben een nieuwe politicus die niet in de bubbel van de Wetstraat wil leven. Daarom ga ik de komende drie weken naar de markten, samen met de lokale afdelingen. En bovendien, laat dat duidelijk zijn, zijn nieuwe verkiezingen voor ons geen oplossing. De tegenstellingen zullen daarmee alleen maar groter worden. Als je er nu al niet in slaagt om een regering te vormen, hoe zou dat dan lukken na nieuwe verkiezingen? Dat is de kiezer iets wijsmaken.”

Voor Conner Rousseau was het marktbezoek in zijn eigen Sint-Niklaas geen lastige opdracht. Hij kreeg behoorlijk wat schouderklopjes en aanmoedigingen. “Ge zijt goe bezig, manneke. En ge zijt ne schone gast ook. We hebben vertrouwen in jou”, klonk het bij een aantal senioren. En natuurlijk zijn de sp.a-militanten bijzonder opgetogen. “Je voelt toch dat Conner heel wat losmaakt in Sint-Niklaas. De mensen zijn fier dat er iemand uit hun eigen stad meespeelt op het hoogste politieke niveau.”