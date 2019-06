Sp.a pleit voor dierencrematorium: “Steeds meer mensen willen waardig afscheid nemen van hun huisdier” JVS

14u19 0 Sint-Niklaas Sp.a-gemeenteraadslid Hasan Bilici pleit voor de komst van een dierencrematorium in Sint-Niklaas. “Meer en meer mensen willen waardig afscheid nemen van hun huisdier. Het verlies van een huisdier kan soms even hard aankomen als het afscheid van een familielid.”

Volgens dierenartsen laten mensen hun huisdier steeds vaker cremeren. “Vroeger was dat volgens hen het geval bij ongeveer 10 procent van de eigenaars. Vandaag schatten dierenartsen het rond de 30 procent en de vraag naar crematie neemt alleen maar toe”, schetst Hasan Bilici (sp.a). “Er zijn al dierencrematoria in Vlaanderen, maar niet in deze regio. En het is niet evident voor iedereen om zich te verplaatsen naar verafgelegen crematoria. Daarom stel ik voor dat er een onderzoek zou gebeuren om een locatie te vinden voor een dierencrematorium, dichter in de buurt van Sint-Niklaas. Het lijkt me aangewezen om hierover ook met de intercommunale Westlede, de beheerder van het crematorium op begraafplaats Heimolen in Sint-Nikaas, het gesprek aan te gaan: zij beschikken immers over de nodige kennis op dit vlak.”

De aanleiding voor dit voorstel: “Meer en meer mensen willen waardig afscheid nemen van hun huisdier. Als je huisdier sterft, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Jaren heb je lief en leed met je trouwe vriend gedeeld en plots is die er niet meer. Het verdriet bij eigenaars zit vaak heel diep. Het verlies van een huisdier kan soms even hard aankomen als het afscheid van een familielid.”